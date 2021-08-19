Эминем снимется в криминальном сериале от рэпера 50 Cent

Американский рэпер Эминем снимется в криминальном сериале Black Mafia Family. Об этом сообщает People.

Главным продюсером проекта выступит давний друг артиста, хип-хоп-исполнитель 50 Cent. Известно, что шоу расскажет основанную на реальных событиях историю двух братьев, создавших в 1980-х преступную группировку Black Mafia Family.

Эминему досталась небольшая роль мужчины, известного как «белый парень Рик», который был самым молодым осведомителем ФБР в истории США. Он сотрудничал с бюро, будучи еще подростком. «Мы не смогли бы снять сериал о событиях в Детройте, не привлекая к работе легенду, каковой является Эминем», — подчеркнул 50 Cent в Twitter. В одном из своих последних твитов рэпер отметил, что для визуального омоложения 48-летнего Эминема для роли Рика будет применена компьютерная графика.

В 2002 году Эминем исполнил главную роль в картине «8 миля». Написанный для драмы рэп-трек Lose Yourself в 2003-м получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Ранее стало известно, что австралийская актриса Марго Робби присоединилась к актерскому составу нового фильма голливудского режиссера и сценариста Уэса Андерсона. Среди заявленных артистов проекта, кроме Робби, также значатся Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.