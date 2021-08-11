Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона

Австралийская актриса Марго Робби присоединилась к актерскому составу нового фильма голливудского режиссера и сценариста Уэса Андерсона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что 31-летняя звезда «Отряда самоубийц» сыграет второстепенную роль. Известно, что начало съемок картины запланировано на осень 2021 года в Испании. Среди заявленных артистов проекта, кроме Робби также значатся Том Хэнкс, Эдриан Броуди, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.

В июле этого года издание Variety подчеркнуло, что декорации к новой картине американского кинематографиста имитируют пустыню, что намекает на ленту в жанре вестерн. Однако данная информация не подтверждалась, так как создатели проекта хранят любые детали сюжета, а также дату выхода грядущего фильма и само его название в тайне. Известно лишь, что автором сценария выступит сам Андерсон.

Летом 2020 года сообщалось, что Марго Робби заменит Джонни Деппа в одном из фильмов франшизы «Пираты Карибского моря». Отмечалось, что актриса исполнит главную роль, а сценарий новой ленты напишет Кристина Ходсон, в прошлом работавшая с Робби над блокбастером «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».