Режиссер «Отряда самоубийц» рассказал о самой сложной сцене из фильма

Режиссер Джеймс Ганн, снявший фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», во время интервью Джимми Киммелу рассказал о самой сложной сцене из фильма.

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Ганн отметил, что речь идет об эпизоде, в котором Харли Квин (Марго Робби) оказывается в плену, подвешенная к потолку за связанные руки. Ей удается нейтрализовать охранника, после чего она с помощью пальцев на ноге достает ключ, подтягивается и ногой открывает замок.

Ожидалось, что это будет наиболее трудная задача для Робби, однако ей удалось справиться. «Она — как человек-швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днем на съемках», — сказал Ганн.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics. Картина, которая выпущена компанией Warner Bros. Pictures, задумана как самостоятельный сиквел к «Отряду самоубийц» (2016) и является десятым по счету фильмом из Расширенной вселенной DC.

Мировая премьера состоялась на 6 августа 2021 года. В блокбастере снялись Марго Робби, Юэль Киннаман и Сильвестр Сталлоне.

