Актера из «Отряда самоубийц» обвинили в изнасиловании

Шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании актера Юэля Киннамана, сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Отряд самоубийц». Об этом сообщает телеканал NBC News.

Актер, в свою очередь, обвинил Магнуссон в угрозах и вымогательстве и добился выдачи судом временного запретительного приказа против нее — модели предписано воздерживаться от совершения в отношении Киннамана определенных действий.

Киннаман на своей странице в Instagram сообщил, что в 2018 году состоял с Магнуссон в «коротких романтических отношениях». Однако после расставания модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и якобы начала ему угрожать нанесением физического вреда актеру и его близким, а также предпринимала попытки вымогательства. Киннаман сообщил, что модель угрожала обнародовать «сфабрикованные, отвратительные слухи» о нем, если он не выполнит ряд ее требований. По его словам, она требовала от него деньги и помощь со связями в Голливуде.

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Магнуссон на своей странице в Instagram рассказала, что актер ее якобы дважды изнасиловал. Она добавила, что у нее «слишком много доказательств».

30 августа Магнуссон и Киннаман явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Юэль Киннаман — шведский актер, известный по фильмам «Робокоп», «Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона» и телесериалам «Убийство» и «Видоизменённый углерод».

Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Кевина Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах со стороны звезды сериала «Карточный домик» заявили около 20 человек, но прокуратура отозвала обвинения. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из «Карточного домика», а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру.