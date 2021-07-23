Звезда «Красоты по-американски» вспомнила о странном поведении Кевина Спейси

Американская актриса Мена Сувари вспомнила о странном поведении своего коллеги Кевина Спейси на съемках фильма «Красота по-американски». Об этом сообщает издание People.

Когда звезда узнала, что Спейси обвиняют в домогательствах, то вспомнила случай, как во время подготовки к постельной сцене артист попросил ее лечь с ним в кровать. «Он как бы нежно обнимал меня. Все было очень спокойно, но странно и необычно», — поделилась Сувари. Она добавила, что поддерживает жертв насилия.

Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Кевина Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах со стороны звезды сериала «Карточный домик» заявили около 20 человек, но прокуратура отозвала обвинения. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из «Карточного домика», а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру.

В июне сообщалось, что актер вернулся в кино. Папарацци сняли актера в одном из ресторанов Турина с актрисой Стефанией Рокка. Они оба задействованы в фильме «Человек, который нарисовал Бога» (L’uomo che disegnò Dio) итальянского режиссера Франко Неро.