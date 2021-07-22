Звезда фильма «Красота по-американски» рассказала о пережитом в детстве насилии

Американская актриса Мена Сувари рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Об этом сообщает издание People.

Звезда фильма «Красота по-американски» заявила, что в возрасте от 12 до 20 лет она неоднократно сталкивалась с насилием. В шестом классе ее изнасиловал друг ее старшего брата. На тот момент артистке было 12 лет.

«Часть меня умерла в тот день. Он использовал меня, повеселился, а затем избавился от меня. Он назвал меня шлюхой. У меня никогда не было здорового отношения к сексу», — поделилась Сувари. Она призналась, что винила себя в случившемся и испытывала постоянное чувство стыда.

Когда актрисе исполнилось 15 лет, она переехала в Голливуд, где также столкнулась с харассментом со стороны своего менеджера. Она чувствовала, что у нее нет выбора и права на лучшую жизнь. Позднее, по словами артистки, она увлеклась вечеринками и наркотиками, а в возрасте 17 лет начала встречаться с мужчиной, который принуждал ее к сексу втроем, оскорблял, прибегал к физическому и эмоциональному насилию. Они были вместе на протяжении трех лет.

Сувари отметила, что выйти из этой ситуации ей помогли друзья и психотерапия. В настоящее время 42-летняя артистка замужем за Майклом Хоупом, с которым она познакомилась в 2016-м году на съемках ленты «Я буду дома к Рождеству».