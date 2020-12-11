Певица FKA Twigs обвинила актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs, обвинила актера Шайю ЛаБафа в насилии и подала на него в суд. Об этом сообщает The New York Times.

В своем иске 32-летняя исполнительница указала, что однажды ЛаБаф, с которым она встречалась, во время поездки на автомобиле отстегнул ремень безопасности и угрожал ей, что они оба разобьются, если артистка немедленно не признается ему в любви. FKA twigs также вспомнила, что однажды ночью он пытался ее задушить.

Как утверждается в иске, во время романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял бывшую возлюбленную, применял физическое и эмоциональное насилие. Кроме того, он намеренно заразил певицу венерическим заболеванием. Талия Дебретт Барнетт также рассказала, что звезда «Трансформеров» часто хватал ее и сжимал, из-за чего на теле появлялись синяки. Она призналась, что молчала об этом, так как не хотела навредить карьере артиста.

В ответ на выдвинутые обвинения ЛаБаф заявил, что у него нет оправданий собственной агрессии и алкоголизму. Он отметил, что много лет оскорблял близких людей. «Мне стыдно за эту историю и мне жаль тех, кого я обидел. Больше я ничего не могу сказать», — добавил артист.

34-летний ЛаБаф снялся в таких фильмах, как «Трансформеры», «Нимфоманка», «Индиана Джонс и Хрустальный череп». Помимо этого, он неоднократно устраивал арт-перформансы.