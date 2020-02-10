Шайа ЛаБаф посмеялся над актером с синдромом Дауна и стал объектом ненависти

Американский актер Шайя ЛаБаф в ходе вручения наград кинопремии «Оскар» посмеялся над коллегой с синдромом Дауна Заком Готтзагеном и стал объектом ненависти в интернете. Прямую трансляцию церемонии, состоявшейся 10 февраля, в России вел онлайн-кинотеатр Okko.

Артисты вместе объявляли победителя в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм». Когда Готтзаген открыл конверт, на несколько секунд замолчал и с заиканием начал произносить имя лауреата, ЛаБаф засмеялся, а затем помог соведущему произнести название одержавшей победу картины «Окно напротив». В сети поведение звезды «Трансформеров» посчитали грубым и бестактным.

«Я думаю, Шайе ЛаБафу придется объясниться за поведение с соведущим на "Оскаре"».

«Почему Шайа ЛаБаф ведет себя как кретин и показывает, что у него нет никакого терпения по отношению к парню?»

Остальные пользователи попытались успокоить тех, у кого поступок артиста вызвал возмущение. Они напомнили, что ЛаБаф и Готтзаген вместе снимались в картине «Арахисовый сокол», и подчеркнули, что у актеров дружеские отношения. По мнению некоторых зрителей, в ходе церемонии ЛаБаф просто пытался помочь коллеге, который чересчур нервничал.

92-я церемония награждения кинопремии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Фильм «Паразиты» завоевал четыре статуэтки в главных номинациях.

Посмотреть запись церемонии можно в онлайн-кинотеатре Okko.

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