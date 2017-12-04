Шайя ЛаБаф разыскал укравших его флаг анонимусов-неонацистов

Актер Шайя ЛаБаф заявил, что нашел людей, ответственных за кражу его флага, который символизировал протест против президента США Дональда Трампа. Он опубликовал в Twitter в понедельник, 4 декабря, фотографии мужчины и женщины, которых назвал неонацистами.

По словам ЛаБафа, за срыв его акции «Он не разделит нас» ответственны 32-летний Джозеф Хатчинс и 31-летняя Меган Хатчинс из штата Теннесси. Актер обвинил пару в антисемитизме и возмутился тем, что полиция до сих пор не задержала нарушителей.

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Инцидент с флагом произошел в марте. Артист установил его в секретное место и запустил онлайн-трансляцию, на которой можно было круглосуточно следить за флагом. Анонимные пользователи имиджборда 4chan вычислили место проведения акции с помощью следов от самолетов в воздухе и звезд, а затем поменяли флаг с лозунгом акции на красную бейсболку с предвыборным лозунгом президента США. После случившегося ЛаБаф перенес перформанс в Великобританию, однако британские тролли также вычислили его местонахождение и снова украли флаг.