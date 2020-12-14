Певица Сиа рассказала о насилии со стороны Шайи ЛаБафа после обвинений FKA Twigs

Австралийская певица Сиа Ферлер (Sia) заявила в Twitter, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны актера Шайи ЛаБафа. Так она поддержала исполнительницу FKA Twigs (настоящее имя — Талия Барнетт), подавшую в суд на артиста.

«Я тоже эмоционально пострадала от Шайи, патологического лжеца, который обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сострадаю и ему, и его жертвам», — написала 44-летняя певица.

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Ранее сообщалось, что FKA Twigs подала в суд на ЛаБафа, обвинив того в эмоциональном насилии, заражении половой инфекцией и удушении. В исковом заявлении указано, что Барнетт многократно «подвергалась физическому, эмоциональному и психологическому насилию» со стороны актера во время отношений, которые продлились чуть меньше года. FKA Twigs поведала, что тревожные звонки появились еще в начале их отношений, когда ЛаБаф демонстрировал ей «чрезмерные знаки внимания». Она также обвинила артиста в том, что тот уговорил ее переехать в Лос-Анджелес, изолировав от родственников и близких друзей. По ее словам, с ЛаБафом было страшно жить, поскольку тот хранил заряженный пистолет возле кровати, а также устраивал скандалы по вечерам, чтобы лишить Барнетт сна.

34-летний ЛаБаф в письме частично подтвердил слова певицы, подчеркнув, что из-за алкоголизма подвергал насилию и себя, и окружающих. Еще в одном письме артист объявил, что многие из обвинений в его адрес лживы.

FKA Twigs рассталась с ЛаБафом в 2019 году. До него у Барнетт были отношения с актером Робертом Паттинсоном. ЛаБаф появился в музыкальном клипе Сии на трек Elastic Heart в 2015 году, при этом об их любовных связях ранее ничего не было известно.