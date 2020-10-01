Шайа ЛаБаф украл кепку у мужчины в Лос-Анджелесе

Актер Шайа ЛаБафа украл кепку у мужчины в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, инцидент с участием ЛаБафа произошел в июне 2020 года. Актер вступил в перепалку, а позже подрался с мужчиной в Лос-Анджелесе.

После того как конфликт был исчерпан, Шайа отнял у соперника кепку и уехал с места событий. Как сообщил источник, никто из сторон не получил серьезных травм. Однако пострадавший мужчина подал заявление в полицию. Полиция Лос-Анджелеса провела расследование и установила, что агрессором являлся Шайа ЛаБаф.

В конце сентября 2020 года прокурор Лос-Анджелеса обвинил ЛаБафа в мелкой краже и побоях. Это не первый случай, когда у актера возникали проблемы с законом. Летом 2017 году полиция задержала Шайю за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде. Позднее актер признался, что борется с алкогольной зависимостью.