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Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

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Жерар Депардье
Жерар Депардье
Фото: Stefanie Loos / Reuters

Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

Как рассказали источники, близкие к делу, обвинение было предъявлено еще 16 декабря. 22-летняя актриса обвинила Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако она подала новую жалобу.

В октябре 2020-го сообщалось, что суд возобновит дело Депардье об изнасиловании.

В 2018 году стало известно, что Депардье подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Тогда юрист Депардье заявил, что его клиент «категорически отрицает причастность к любым изнасилованиям и любым домогательствам». Актриса рассказала полиции, что дважды подверглась насилию со стороны артиста в его доме в Париже. По ее словам, первый инцидент произошел 7 августа, второй — 13 августа. Расследованием занялась прокуратура Парижа.

Имя актрисы не раскрывается, однако близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

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