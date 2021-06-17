Cуд отклонил иск обвинившего Кевина Спейси в домогательствах анонима

Суд отклонил все претензии одного из истцов по делу против Кевина Спейси о сексуальных домогательствам, так как тот отказался публично раскрыть свою личность. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае судья постановил, что разглашение личности истца, который в судебных документах значится как «C.D.», усилит интерес публики к нему из-за «известности» 61-летнего Спейси. Это, по мнению суда, побудило бы актера выступить перед судом. Однако адвокаты обвинителя заявили, что разглашение личности привлечет «внезапное нежелательное внимание». Они также предположили, что C.D. может подать апелляцию, если его дело будет отделено от дела Раппа.

По словам C.D., Спейси домогался его в 1983 году, когда ему было 14 лет. Их «отношения» завершились после того, как истец отказался вступить с актером в сексуальные отношения.

Второй истец, актер Star Trek Энтони Рапп, заявил, что был в том же возрасте, когда Спейси в 1986 году приставал к нему на вечеринке у актера дома.

Сам Кевин Спейси все обвинения отрицает.

Ранее сообщалось , что обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино. Папарацци засняли актера в одном из ресторанов Турина с актрисой Стефанией Рокка. Они оба задействованы в фильме «Человек, который нарисовал Бога» итальянского режиссера Франко Неро.

Три года назад Энтони Рапп обвинил Кевина Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах со стороны Спейси заявили около 20 человек, но обвинения отозвала прокуратура. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из популярного сериала «Карточный домик», а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру.