Режиссеру «Отряда Самоубийц» поступили угрозы убийством от фанатов франшизы

Режиссеру Джеймсу Ганну, который снимет фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет», поступали ежедневные угрозы убийством от фанатов франшизы. Об этом сообщается в The New York Post.

«Сегодня утром в Instagram: "Это угроза. Если ты убьешь (имя персонажа отредактировано), то я отомщу тебе из ненависти"», — поделился режиссер в своем Twitter и прикрепил ссылку на свое интервью с изданием Den of Geek.

This morning on IG: “This is a threat. If you kill (character name redacted) I will hatecrime you.” Every. Single. Day. https://t.co/LVlRfMTUG2 — James Gunn (@JamesGunn) May 15, 2021

В интервью Ганн рассказал, что главный герой его нового фильма умрет. По словам постановщика, смерть необходима для развития сюжета: «Убийство персонажа было связано со структурой сценария, это особенно важно, когда мы попадаем в основную часть фильма с основными персонажами».

Мировая премьера «Отряд самоубийц: Миссия навылет» запланирована на 6 августа 2021 года. В блокбастере снимутся Марго Робби, Юэль Киннаман и Сильвестр Сталлоне.