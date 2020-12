Эминем извинился за оправдание насилия в отношении Рианны

Американский хип-хоп-артист Эминем извинился за оправдание насилия в отношении певицы Рианны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Рэпер обратился к исполнительнице в своем новом треке Zeus, вошедшем в последний альбом Music To Be Murdered By — Side B. Песня содержит следующие строки: «Я искренне извиняюсь перед Рианной за ту песню, которая просочилась [в интернет]. Прости, Ри, это не должно было причинить тебе боль».

В прошлом году в сети появился фрагмент песни, в котором Эминем оскорбляет артистку и оправдывает избившего ее экс-бойфренда Криса Брауна. «Конечно, я на стороне Криса Брауна. Я бы тоже избил суку, если бы из-за нее я почувствовал зуд на члене», — произносит в треке рэпер.

За свою карьеру Эминем и Рианна записали несколько совместных хитов. Среди них — Love The Way You Lie, The Monster и Numb.

В 2009 году Крис Браун избил в автомобиле Рианну, с которой на тот момент находился в отношениях. Он нанес девушке телесные повреждения и пытался задушить ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку. Впоследствии артиста неоднократно обвиняли в насилии над женщинами.