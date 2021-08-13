Ребенок Эминема объявил себя небинарной персоной

Ребенок американского хип-хоп-артиста Эминема объявил себя небинарной персоной и попросил называть его Стиви Лэйн. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что под своими постами в TiKTok 19-летний ребенок музыканта ставит хештеги #genderfluid («гендерфлюид») #bi («бисексуал») и #nonbinary («небинарный»). Он разрешает обращаться к себе как в женском и мужском роде, так и в множественном числе.

Ранее Стиви звали Уитни, он идентифицировал себя как женщину. Ее матерью является экс-супруга Эминема Ким Скотт, а ее биологический отец был татуировщиком и неоднократно попадал в тюрьму из-за проблем с законом. В прошлом году он скончался в возрасте 40 лет. Эминем усыновил Стиви еще в 2005 году.

13 августа стало известно, что Ким Скотт попала в больницу после попытки покончить с собой и конфликта с полицией. Это не первый подобный случай. В 2015 году женщина попала в аварию, однако позже рассказала, что это ДТП было попыткой суицида.

Ким Скотт и Эминем познакомились в школе в конце восьмидесятых, в 1999 году они поженились. Через два года пара разошлась и снова сошлась в 2006 году, однако новый брак продлился несколько месяцев.