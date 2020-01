Эминем побил рекорд по скорости читки

Американский рэпер Эминем побил собственный рекорд по скорости читки. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что в Godzilla с нового альбома Music to Be Murdered By музыкант произнес 229 слов (339 слогов) за 30 секунд. Это означает, что в среднем за одну секунду он сказал 7,6 слова.

Предыдущий рекорд хип-хоп-артист установил в 2018 году, записав куплет для трека Majesty певицы Ники Минаж. Куплет насчитывает 123 слога и длится около 12 секунд, то есть скорость читки составляет 10,3 слога в секунду. До этого рекордом Эминема был отрывок из трека Rap God, где рэпер произнес 157 слогов за 16,3 секунды — скорость составила 9,6 слога в секунду.

Альбом Music to Be Murdered By вышел 17 января. Релиз не получал никаких анонсов и рекламы, артист внезапно объявил о его выходе в Instagram. В альбом вошли 20 композиций, среди них фиты с такими исполнителями, как Эд Ширан, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Anderson .Paak. Music to Be Murdered By стал 11-м студийным альбомом Эминема.

