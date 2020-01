Эминема раскритиковали за шутку про теракт в Манчестере

Американского репера Эминема раскритиковали пользователи сети за песню Unaccommodating из его нового альбома Music to be murdered by, в которой он пошутил про теракт на концерте певицы Арианы Гранде в британском Манчестере. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

В своем треке Эминем говорит, что смотрит на шоу и ждет наступления «войнушки».

«А я смотрю издалека на шоу и жду, когда же вы уже начнете свою войнушку», — гласит строчка из песни.

Пользователи сети заявили, что такие слова показывают, насколько исполнитель лишен таланта. Некоторые отметили, что таким способом он пытается привлечь внимание аудитории и вспоминает события практически трехлетней давности.

Теракт на концерте Арианы Гранде 22 мая 2017 года в Манчестере. Жертвами стали 22 человека, еще 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В течение года певица не общалась с журналистами и приходила в себя после трагедии.

