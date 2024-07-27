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07:32, 27 июля 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников над Рязанской областью

Минобороны: семь беспилотников уничтожены над Рязанской областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Семь беспилотников уничтожены над Рязанской областью, отчиталось Минобороны в своем Telegram-канале.

«27 июля около 06:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве сообщили об уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью регионами России — Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областями.

В Липецкой области обломки беспилотника упали возле жилого дома в поселке Ратчино. В результате никто не пострадал, в одном из частных домов выбиты стекла.

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      Марина Совина
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