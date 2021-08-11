Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой

Бывшая жена Эминема была госпитализирована после попытки суицида и конфликта с полицией

Бывшая жена американского рэпера Эминема Ким Скотт (полное имя — Кимберли Энн Скотт) попала в больницу после попытки покончить с собой и конфликта с полицией. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на собственный источник.

Известно, что 30 июля соседи вызвали полицию и медиков в дом Ким Скотт в Мичигане, сообщив о суицидальном поведении женщины. По словам источника, 46-летняя экс-супруга хип-хоп-артиста была настолько агрессивна, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее усмирить, однако медикам так и не удалось провести осмотр на месте.

Отмечается, что на полу дома Скотт видели много крови. Женщина была госпитализирована, но в данный момент продолжает свое восстановление дома.

Ким Скотт и Эминем познакомились в школе в конце восьмидесятых, в 1999 году они поженились. Через два года пара разошлась и снова сошлась в 2006 году, однако новый брак продлился несколько месяцев. У экс-супругов также есть общая дочь Хэйли Джейд, которой уже исполнилось 25 лет.