Российский блогер вступился за названный худшим в мире якутский салат

Блогер Варламов вступился за названный худшим в мире якутский салат индигирка

Российский блогер Илья Варламов вступился за названный худшим в мире якутский салат индигирка. В защиту блюда он выступил на своем YouTube-канале.

Ранее авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas составили список 100 самых неудачных блюд в мире и первое место в рейтинге отдали салату индигирка. Он получил самую низкую оценку на сервисе — 1,4 из 5.

«Почему индигирка так плоха, автор не объясняет», — возмутился блогер. По словам Варламова, составители рейтинга допустили ошибку — он отметил, что индигирка очень хороша как закуска к водке.

«Кто и что себе отморозил в Якутии, что смеет писать такое? (...) Индигирка замечательная. Просто роскошный салат под водочку. Ох, сколько я этой индигирки съел! Просто плюнули мне в душу авторы этого рейтинга», — посетовал Варламов и добавил, что в якутской кухне есть более странные блюда, такие как салат из сырой печени жеребенка.

После того как блогер рассказал подписчикам об этом рейтинге, у блюда появились новые положительные отзывы и индигирка переместилась в нем на второе место.

Индигирка состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, приправленной растительным маслом с луком и перцем.