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19:17, 22 мая 2025Из жизни

Работающий в хосписе повар рассказал о любимых последних блюдах пациентов

Британский повар Ричардс рассказал о любимых последних блюдах пациентов хосписа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Британский шеф-повар Спенсер Ричардс раскрыл любимое меню пациентов хосписа Sobell House, в котором он работает. Об этом пишет Daily Mirror.

Ричардс рассказал, что старается делать последний прием пищи для всех пациентов комфортным и наполняет его любовью. Он старается учитывать вкусы каждого. Так, по его словам, недавно он пытался угодить 21-летнему юноше. Тому не нравились никакие позиции в меню Ричардса, и он попросил приготовить ему что-то наподобие еды в уличных ларьках. Мужчина выполнил его просьбу.

Повар отметил, что последние блюда важны не как нечто вкусное, а как знак внимания. Он объяснил, что многие пациенты из-за болезни теряют способность глотать, их вкусовые рецепторы перестают работать, в том числе из-за химиотерапии.

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По словам Ричарда, одно из самых популярных его блюд — праздничный торт. Многие пожилые пациенты начинают чувствовать себя одиноко, и подобные поздравления поднимают им настроение. Он также заметил, что большинство больных раком становятся под конец жизни сладкоежками. Ричардс часто готовит им разные желе и мороженое.

«Еда — это мощное эмоциональное средство: она может вызывать детские воспоминания и создавать новые долговременные, — заявил Ричард. — Этим мы и занимаемся здесь».

Ранее сообщалось, что в городе Спрингфилд, США, мужчину, который расправился с поваром из-за нелюбви к бекону, приговорили к тюремному заключению. Ему не понравилось, что бекон оказался в его сэндвиче.

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