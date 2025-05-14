Мужчина расправился с поваром из-за нелюбви к бекону

В США мужчина расстрелял повара из-за сэндвича с беконом

В городе Спрингфилд, США, мужчину, который расправился с поваром из-за нелюбви к бекону, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает WWLP.

Конфликт произошел между 37-летним Джоном Брауном-младшим и 39-летним поваром Бенито Агроном. Согласно записям с камер видеонаблюдения, мужчины о чем-то общались, когда Агрон протянул собеседнику сэндвич. Браун-младший осмотрел блюдо, увидел в нем бекон и стал ссориться из-за него с поваром.

Словесная перепалка скоро переросла в драку. Браун-младший пригрозил Агрону расправой и ушел из заведения. Спустя 30-40 минут он вернулся с пистолетом и выпустил в повара несколько пуль. Агрона спасти не удалось. Брауна-младшего арестовали. Он проведет в тюрьме 18 лет.

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