Спор о лепешках на деревенской свадьбе обернулся дракой насмерть

В Индии юноши поспорили из-за лепешек на свадьбе и убили друг друга

В Индии двое гостей на свадьбе расправились друг с другом из-за традиционных лепешек. Об этом пишет India Today.

Инцидент произошел в Амети на деревенской свадьбе. Во время ужина двое юношей вдруг начали спорить, кому первому достанется лепешка тандури роти. Вскоре словесная перепалка переросла в драку насмерть.

Юноши начали избивать друг друга палками. Драка была настолько ожесточенной, что одного из участников не стало на месте. Второго пытались доставить в больницу, но не успели стабилизировать после полученных травм.

Отец невесты позднее рассказал, что был занят, когда началась драка, поэтому не успел разнять юношей.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родственники невесты избили скупого жениха. Тем временем его родственники ссорились с родственниками невесты из-за качества золота в подарках, которые им преподнесли.