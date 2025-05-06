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18:24, 6 мая 2025Из жизни

Спор о лепешках на деревенской свадьбе обернулся дракой насмерть

В Индии юноши поспорили из-за лепешек на свадьбе и убили друг друга
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

В Индии двое гостей на свадьбе расправились друг с другом из-за традиционных лепешек. Об этом пишет India Today.

Инцидент произошел в Амети на деревенской свадьбе. Во время ужина двое юношей вдруг начали спорить, кому первому достанется лепешка тандури роти. Вскоре словесная перепалка переросла в драку насмерть.

Юноши начали избивать друг друга палками. Драка была настолько ожесточенной, что одного из участников не стало на месте. Второго пытались доставить в больницу, но не успели стабилизировать после полученных травм.

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Отец невесты позднее рассказал, что был занят, когда началась драка, поэтому не успел разнять юношей.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родственники невесты избили скупого жениха. Тем временем его родственники ссорились с родственниками невесты из-за качества золота в подарках, которые им преподнесли.

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