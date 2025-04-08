Родственники невесты избили жениха палками за отказ заплатить за обувь

В Индии сестры невесты украли у жениха обувь и избили его палками

В индийском штате Уттар-Прадеш родственники невесты избили скупого жениха. Об этом сообщает Kalinga TV.

Поводом для ссоры стала традиционная свадебная игра Joota chupai. Суть игры заключается в том, что младшие сестры невесты в шутку крадут обувь жениха и не возвращают, пока тот не заплатит оговоренную сумму.

Перед свадьбой жених обещал, что заплатит 50 тысяч рупий (50 тысяч рублей), но дал сестрам невесты в десять раз меньше. Они стали обзывать его нищим, страсти накалились, и в итоге жениха заперли в комнате и избили палками.

Тем временем его родственники ссорились с родственниками невесты по другому поводу: их не устроило качество золота в подарках, которые им преподнесли.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш семь человек задержали за драку, которая произошла на свадьбе после поцелуя жениха и невесты. Родственники невесты заявили, что жених поцеловал ее насильно. Молодой человек утверждает, что договорился с возлюбленной о поцелуе заранее.