Поцелуй жениха и невесты привел к массовой драке на свадьбе

В Индии родные жениха и невесты подрались на свадьбе из-за их поцелуя

В индийском штате Уттар-Прадеш семь человек задержали за драку, которая произошла на свадьбе после поцелуя жениха и невесты. Об этом сообщает News 24.

Скандал разразился во время первой части свадебной церемонии, которая называется Джаймала. Во время нее жених и невеста обмениваются цветочными гирляндами. Жених не ограничился этим и заодно поцеловал невесту. Это и вызвало негодование ее родственников.

Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. Родные девушки выскочили на сцену, вооружившись палками, и начали бить родных ее избранника. В итоге пострадали шесть человек, включая отца невесты. Прибывшая полиция арестовала семерых участников потасовки с обеих сторон.

Родственники невесты заявили, что жених поцеловал ее насильно. Молодой человек утверждает, что договорился с возлюбленной о поцелуе во время Джаймалы заранее. В полиции сказали, что пока ни одна из сторон не написала заявлений, поэтому задержанных будут судить за хулиганство.

Ранее в Индии влюбленный в девушку мужчина попытался сорвать ее свадьбу. Он явился на церемонию и произнес речь перед женихом.

