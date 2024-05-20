Любовник невесты пришел на свадьбу и произнес речь перед женихом

В Индии любовник невесты пришел на свадьбу и попытался ее сорвать

В Индии любовник невесты пришел на свадьбу и попытался сорвать ее, произнеся речь перед женихом. Об этом сообщает Informal Newz.

Скандальный инцидент попал на видео. На нем видно, как молодой человек появился на торжестве и взобрался на сцену рядом с невестой, которая скромно стоит за его спиной в свадебном наряде. Мужчина в расстегнутой рубашке указывает пальцем на стоящего перед сценой жениха и что-то эмоционально говорит ему. При этом мужчина выглядит так, будто его били перед спонтанным выступлением. Рядом стоят гости, снимающие происходящее на видео.

Informal Newz не удалось связаться с женихом, невестой или гостями.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу, потому что не получил в подарок мотоцикл и золотую цепочку. Ссора между семьями жениха и невесты вспыхнула, когда те и другие собрались во дворце бракосочетаний.