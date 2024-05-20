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10:38, 20 мая 2024Из жизни

Любовник невесты пришел на свадьбу и произнес речь перед женихом

В Индии любовник невесты пришел на свадьбу и попытался ее сорвать

В Индии любовник невесты пришел на свадьбу и попытался сорвать ее, произнеся речь перед женихом. Об этом сообщает Informal Newz.

Скандальный инцидент попал на видео. На нем видно, как молодой человек появился на торжестве и взобрался на сцену рядом с невестой, которая скромно стоит за его спиной в свадебном наряде. Мужчина в расстегнутой рубашке указывает пальцем на стоящего перед сценой жениха и что-то эмоционально говорит ему. При этом мужчина выглядит так, будто его били перед спонтанным выступлением. Рядом стоят гости, снимающие происходящее на видео.

Informal Newz не удалось связаться с женихом, невестой или гостями.

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      Антонина Черташ
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