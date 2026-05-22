Катя Лель дала Славе совет о личной жизни

Заслуженная артистка России Катя Лель поддержала решение певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) возобновить отношения с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким. Ее комментарий передает издание «Семь Дней».

Лель назвала Славу грамотной девушкой и подчеркнула, что считает любовь непредсказуемым явлением. По ее словам, если люди предназначены друг для друга, они должны помириться.

«В одну реку можно войти не только второй раз, но и десятый. Главное — осознанно найти друг друга и идти навстречу друг другу», — заключила певица.

Сланевская и Данилицкий состояли в отношениях более 20 лет, у них есть общая дочь Антонина. За это время певица и бизнесмен не зарегистрировали брак, а также несколько раз расставались и воссоединялись. В 2025 году Слава рассказала о регулярных изменах возлюбленного. В 2026-м артистка намекнула, что отношения с Данилицким возобновились.