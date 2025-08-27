Культура
Слава рассказала о регулярных изменах возлюбленного

Певица Слава уличила в изменах своего возлюбленного Анатолия Данилицкого
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала об изменах возлюбленного, бизнесмена Анатолия Данилицкого. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница заявила, что больше не станет врать о своей личной жизни, и публично обратилась к избраннику. Сланевская пожаловалась, что Данилицкий годами уделял внимание другим женщинам.

«Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Да, может, у тебя нет второй семьи, но я знаю правду», — высказалась Слава.

Певица отметила, что Данилицкий сделал для нее много хорошего, но никогда не жалел ее и не обращал внимания на усталость от большого количества концертов. «Все знают, в каком клубе я тусуюсь и как я снимаю свою боль от несправедливых отношений. Танцами ночными, понятно, в каком месте», — добавила артистка.

Сланевская и Данилицкий состояли в отношениях на протяжении 19 лет. Они воспитывают общую дочь — 13-летнюю Антонину. Известно, что за это время певица и бизнесмен не зарегистрировали брак, а также несколько раз расставались и воссоединялись.

Ранее Слава заявила о поиске богатого мужчины. Артистка призналась, что ищет спутника, который будет ее обожать, а также оплачивать путешествия и по-доброму к ней относиться. Она, по собственному признанию, готова делать для возлюбленного то же, кроме финансового обеспечения.

