Певица Слава заявила о поиске богатого мужчины

Певица Слава заявила о готовности знакомиться с богатыми мужчинами
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, сделала заявление о своей личной жизни. Об этом она сообщила подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, она готова знакомиться с мужчинами, которые могли бы обеспечивать ее.

«Готова к знакомству с очень богатым, щедрым, симпатичным и интересным мужчиной», — написала она в публикации.

Слава призналась, что ищет мужчину, который будет ее обожать, а также оплачивать ее путешествия и по-доброму относиться к ней. Она, по собственному признанию, готова делать для возлюбленного то же, но кроме финансового обеспечения.

Ранее певица Слава похвасталась роскошным украшением от возлюбленного, предпринимателя Анатолия Данилицкого. 45-летняя исполнительница продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями.

