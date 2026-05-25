02:49, 25 мая 2026Мир

Дмитриев предрек Мерцу успех при одном условии

Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может добиться успеха, если будет следовать его советам. Таким образом на своей странице в соцсети X он прокомментировал сообщение о том, что Германия рассматривает возможность увеличения выплаты для сирийских беженцев за возвращение домой до 8 тысяч евро.

«Выплачивая каждому сирийскому беженцу 8 тысяч евро за выезд, Мерц следует моим рекомендациям по реэмиграции, данным в ноябре. (...) Мерц может добиться успеха, если последует и остальным моим советам по вопросам энергетики и мира», — отметил он.

К своему сообщению Дмитриев прикрепил скриншот поста от ноября 2025 года, где уже предлагал властям европейских стран увеличить подобные выплаты для решения проблемы с мигрантами.

Ранее Дмитриев заявил, что экономический кризис в странах Евросоюза стал следствием отказа от поставок российских энергоносителей. Он также отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, Фридрих Мерц, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер несут ответственность за образовавшийся кризис в ЕС.

