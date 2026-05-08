Дмитриев: Кризис в Евросоюзе стал следствием отказа от энергоносителей из России

Экономический кризис в странах Евросоюза стал следствием отказа от поставок российских энергоносителей. К такому выводу пришел спецпредставитель президента глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Фридрих Мерц обвиняет в экономическом кризисе в Германии/ЕС/Великобритании "рыночные колебания". Нет, это из-за ошибочных решений чиновников о закрытии атомной энергетики и прекращении поставок надежной российской энергии», — отметил Дмитриев.

Он также заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас, Фридрих Мерц, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер несут ответственность за образовавшийся кризис в ЕС.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Евросоюзе нарастает, а политика президента США Дональда Трампа лишь усиливает кризисные явления. бБлагоприятного сценария для еврозоны, при котором она могла бы отстаивать самостоятельную экономическую политику, не просматривается.

До этого стало известно, что ЕС с 25 апреля ввел новый запрет против российского сжиженного природного газа — ограничение затронуло импорт ресурса по краткосрочным контрактам.