13:19, 27 апреля 2026МирЭксклюзив

Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

Политолог Мезюхо: Из-за политики Трампа в ЕС нарастает энергетический кризис
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетОстановка газопровода «Северный поток»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) уже нарастает, а политика президента США Дональда Трампа лишь усиливает кризисные явления, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что благоприятного сценария для еврозоны, при котором она могла бы отстаивать самостоятельную экономическую политику, не просматривается.

По словам политолога, в начале второго президентского срока Трампа лидеры ЕС пытались умиротворить его лестью. Они, объяснил специалист, поддакивали его инициативам и чествовали его эгоцентризм, но это не привело к позитивным результатам.

«Евросоюз получил тарифную войну с США и еще больше зависела от американского энергетического взаимодействия. Вишенкой на торте стал иранский кризис, который отразился на мировой торговле, и его последствия Европа будет преодолевать еще долго», — заявил Мезюхо.

По его словам, если бы Евросоюз вел сбалансированную внешнюю политику, он бы не лишил себя российских энергоресурсов, не допустил бы взрывов «Северных потоков» и остановки нефтепровода «Дружба», который, считает специалист, Украина может перекрыть в любой момент для шантажа ЕС.

Если бы внутри ЕС нашлись смелые лидеры, они бы немедленно вышли на контакты с Россией и заключили выгодные сделки в энергетике, сельском хозяйстве и других жизненно важных сферах, указал Мезюхо.

«Адекватные лидеры давно приняли бы меры для окончания украинского кризиса. Но политическая элита ЕС продолжит деградировать. Кризис в Ормузском проливе лишь проявил эту деградацию и близорукость лидеров европейского континента», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что ЕС с 25 апреля ввел новый запрет против российского сжиженного природного газа (СПГ) — ограничение затронуло импорт ресурса по краткосрочным контрактам. С 17 июня запрет распространится на трубопроводный газ, а к осени 2027 года планируется полное прекращение импорта.

