ВСУ атаковали российский регион

Евраев: На фоне атаки ВСУ перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал не совершать поездок в этом направлении и его окрестностях.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю над территорией России сбили 3897 украинских дронов. Подавляющее количество атак пришлось на европейскую часть страны.