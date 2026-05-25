02:54, 25 мая 2026

ВСУ атаковали российский регион

Евраев: На фоне атаки ВСУ перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля
Марина Совина
Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал не совершать поездок в этом направлении и его окрестностях.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю над территорией России сбили 3897 украинских дронов. Подавляющее количество атак пришлось на европейскую часть страны.

