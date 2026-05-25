Женщина подговорила пять своих любовников похитить шестого и пытать его

В городе Толидо, США, Мартину Эскеду приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию пыток одного из своих любовников. Об этом сообщает Toledo Blade.

29-летняя Эскеда жила в одном доме с мужем и еще пятью любовниками. Она поддерживала сексуальные отношения с каждым из них и от нескольких имела детей. «Это было похоже на небольшой культ. Люди приходили, но им не разрешалось уходить», — описал позднее атмосферу в доме судья.

Как пишет Daily Mail, в начале марта 2025 года две собаки Эскеды подрались. Она и один из ее сожителей — Остин Макклеллан — стали разнимать животных. В этой суматохе женщина случайно сломала руку, но сказала любовникам, что в этом виноват Макклеллан. В качестве мести мужчине она подговорила сожителей похитить его и пытать.

Любовники вывезли Макклеллана в мотель, где издевались над ним в течение 10 дней. Они избивали его кулаками и битами, не давали ему еду, мешали спать, а также заставляли его долго стоять неподвижно.

Мужчине удалось спастись 21 марта 2025 года. В тот день мучители разрешили ему сходить в соседний магазин. Там Макклеллан немедленно связался со знакомым, который сообщил обо всем его матери. Она вызвала полицию, и его освободили.

В суде Макклеллан рассказал, что прожил в доме полигамной женщины два года. По его словам, все это время ему запрещалось выходить на улицу одному, общаться с семьей и иметь собственный телефон.

Свое поведение Эскеда оправдывала тяжелым детством: с младенческого возраста до 14 лет она неоднократно переживала изнасилования. Как объяснил адвокат женщины, она никогда не знала любви, поэтому не способна понять это чувство.

