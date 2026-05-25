Врач раскрыл суть простого правила «10-3-2-1» для борьбы с бессонницей

Врач Винья призвал отказаться от кофеина за 10 часов до сна

Простое правило «10-3-2-1» поможет не только быстро заснуть, но и продлить жизнь, утверждает врач и медицинский консультант по вопросам долголетия Хосе Винья. Его суть он раскрыл в разговоре с изданием Hola.

Как пояснил Винья, это правило предполагает постепенное снижение уровня бодрствования в течение дня, чтобы к вечеру человек чувствовал себя расслабленным. По его словам, ученые доказали, что здоровый сон способствует долголетию, поэтому благодаря этой методике в качестве бонуса можно также продлить жизнь.

Так, для борьбы с бессонницей медик призвал отказаться от кофеина за 10 часов до сна, поскольку он стимулирует нервную систему. Кроме того, нельзя есть за три часа до отхода в постель. Дело в том, что если поужинать перед сном, то ночью организм будет занят перевариванием пищи, а не отдыхом, подчеркнул доктор.

За два часа до сна необходимо прекратить работать и заниматься физической активностью, добавил он. Последний час нужно провести без гаджетов. «Использование экранов перед сном нежелательно, поскольку их синий свет подавляет выработку мелатонина», — предупредил Винья.

Ранее сомнолог Александр Казаченко рассказал о привычках, которые приводят к ночным пробуждениям. Одной из них, по его словам, является высокий уровень тревожности.