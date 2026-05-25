Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 25 мая 2026Россия

Почти 4000 дронов ВСУ за неделю сбили над Россией

РИА Новости: Российские средства ПВО за неделю уничтожили 3897 украинских БПЛА
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны за одну неделю перехватили и уничтожили как минимум 3897 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Эту статистику приводят журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

Самое большое число дронов оказалось сбито 20 и 23 мая, 780 и 800 единиц соответственно, уточняет агентство. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

Если сравнивать с прошлой неделей, то в период с 11 по 17 мая всего были перехвачены не менее 3124 украинских дронов.

Ранее украинские медиа пришли к выводу о том, что ПВО Украины не смогли отбить удар возмездия ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    ВСУ атаковали сажавшую картошку россиянку

    Издевки над женщиной в платке закончились для уличных хулиганов бегством в ужасе

    В России назвали истинного «адресата» удара возмездия по Украине

    Бывший премьер России высказался о судьбе Зеленского

    Домовладелец тайно занялся сексом на диване арендатора и съел его продукты

    Найден эффективный способ защиты глаз от сухости

    В Финляндии раскрыли неприятный факт о президенте страны

    Почти 4000 дронов ВСУ за неделю сбили над Россией

    В Италии признали важный факт об ударе Украины по ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok