Почти 4000 дронов ВСУ за неделю сбили над Россией

Силы противовоздушной обороны за одну неделю перехватили и уничтожили как минимум 3897 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Эту статистику приводят журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

Самое большое число дронов оказалось сбито 20 и 23 мая, 780 и 800 единиц соответственно, уточняет агентство. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

Если сравнивать с прошлой неделей, то в период с 11 по 17 мая всего были перехвачены не менее 3124 украинских дронов.

Ранее украинские медиа пришли к выводу о том, что ПВО Украины не смогли отбить удар возмездия ВС РФ.