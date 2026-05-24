Бывший СССР
21:44, 24 мая 2026Бывший СССР

На Украине сделали неутешительный вывод после ударов по Киеву

Страна.ua: Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские удары по Киеву. Неутешительный вывод сделало издание «Страна.ua».

«Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», — указано в статье.

Отмечается, что если подобные ракеты будут заряжены ядерными боеголовками, это может «сделать очень много беды». Причиной неудачного отражения ударов стала нехватка ракет для американских систем ПВО, обострившаяся из-за войны США с Ираном.

Ранее к схожему выводу пришел бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Баллистику практически не сбили. "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. То есть это полный провал», — сказал он.

