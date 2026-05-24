На Украине заявили о провале после ударов России по Киеву

Соскин: Удар России по Киеву показал плачевное состояние ПВО Украины

Удары России по Киеву показали плачевное состояние украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). О провале Украины заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Самое страшное — это ракеты, конечно. Баллистику практически не сбили. "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. То есть это полный провал», — сказал он.

По его словам, Киев оказался абсолютно не защищен. Соскин подчеркнул, что отражать российские удары — это намного серьезнее, чем «бороться со священниками» и ловить мужчин на улицах.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российский удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. «Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах», — пояснил он.