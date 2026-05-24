Российский удар по Украине в ночь на 24 мая назвали самым серьезным за время СВО

Анпилогов: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО

Удар по Украине в ночь на 24 мая стал одним из самых серьезных за время специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, Российская армия применила весь спектр вооружений, включая гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, дроны и фугасные авиабомбы. Однако собеседник издания подчеркнул, что оценивать ущерб пока рано. «Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса [президента Украины Владимира Зеленского] делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», — пояснил Анпилогов.

Он добавил, что Минобороны России также ограничивается в комментариях, фактически раскрыв только применявшиеся средства поражения. «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы», — считает эксперт.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. По его словам, также повреждено здание командования сил поддержки украинской армии.

В ночь на 24 мая Российская армия в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре поразила объекты военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Массированный удар нанесен с использованием баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых аэробаллистические ракет «Кинжал», крылатых ракет «Циркон» и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты не атаковались.