16:44, 24 мая 2026

Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено разрушенное здание командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Ролик опубликовал военкор Александр Коц в Telegram.

На кадрах видно несколько сильно поврежденных строений, одно из которых практически полностью обрушилось. Обломки все еще горят. Также видно людей в военной форме.

По словам Коца, объект находится на улице Дегтяревской. «Также пострадало здание командования Сил поддержки ВСУ, расположенное рядом», — написал он.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ударам российских войска подверглись заводы «Арсенал» и «Алмаз» в Киеве, ориентированные на выпуск электроники для беспилотников, аэродромы базирования военной авиации и промышленная зона с выпуском продукции для ВСУ в Белой Церкви.

В ночь на 24 мая Российская армия в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре поразила объекты военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Массированный удар нанесен с использованием баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых аэробаллистические ракет «Кинжал», крылатых ракет «Циркон» и ударных беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что гражданские объекты не атаковались.

