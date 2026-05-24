В Минобороны России уточнили цели удара возмездия по Украине

Минобороны России: В ходе удара по Украине гражданские объекты не атаковались

Вооруженные силы России не атаковали гражданские объекты в ходе удара возмездия по Украине в ночь на воскресенье, 24 мая. Цели атаки уточнили в Минобороны России, пишет «Интерфакс».

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны России отчиталось, что минувшей ночью наносились удары по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки подростков. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали.

Отреагировав на удар ВСУ, президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответным действиям.