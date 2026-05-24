Российский полковник оценил мощность ночного удара возмездия по Украине

Полковник Матвийчук: Удар был такой мощи, что Киев до сих пор горит

Ночная атака Вооруженных сил России по Киеву была такой мощи, что город до сих пор горит. Силу удара оценил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что прилетам подвергся военно‑промышленный комплекс и энергетические системы. Так, поражен завод «Арсенал» и «Алмаз» в Киеве, ориентированные на выпуск электроники для беспилотников. «Жуляны и Борисполь — это аэродромы базирования военной авиации, склады с авиационными боеприпасами. В Белой Церкви — промышленная зона с выпуском продукции для ВСУ и военный аэродром», — рассказал Матвийчук.

Ранее Минобороны России отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки подростков. По последним данным жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали.

В тот же день президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, он дал приказ Минобороны России подготовить предложения для ответа на удар.