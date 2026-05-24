12:30, 24 мая 2026

Российский полковник оценил мощность ночного удара возмездия по Украине

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Ночная атака Вооруженных сил России по Киеву была такой мощи, что город до сих пор горит. Силу удара оценил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

Он подчеркнул, что прилетам подвергся военно‑промышленный комплекс и энергетические системы. Так, поражен завод «Арсенал» и «Алмаз» в Киеве, ориентированные на выпуск электроники для беспилотников. «Жуляны и Борисполь — это аэродромы базирования военной авиации, склады с авиационными боеприпасами. В Белой Церкви — промышленная зона с выпуском продукции для ВСУ и военный аэродром», — рассказал Матвийчук.

Ранее Минобороны России отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки подростков. По последним данным жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали.

В тот же день президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место. Кроме того, он дал приказ Минобороны России подготовить предложения для ответа на удар.

