Издевки над женщиной в платке закончились для уличных хулиганов бегством в ужасе

Пользователь Reddit c ником Trick-Ladder из США рассказал о своей знакомой, которая необычным образом проучила прохожих, задиравших ее из-за платка на голове. По словам автора поста, после ее действия обидчики быстро скрылись.

По словам рассказчика, инцидент произошел сразу после того, как женщина сделала операцию, после которой ей установили дренажную трубку в шею. Ношение этой конструкции не приносило героине истории дискомфорта, однако сам вид трубки, по которой стекала кровь, был пугающим и отвратительным, подчеркнул автор публикации.

Когда героиня истории решила выйти в магазин, то покрыла голову и шею платком, чтобы скрыть послеоперационную трубку. Из-за этой особенности внешнего вида несколько прохожих приняли ее за мигрантку из мусульманской страны. «К ней пристала группа идиотов. Они называли ее "тюрбаноголовой" и заявили, что террористкам вроде нее лучше убраться из США», — добавил автор.

Услышав грубые комментарии в свой адрес, женщина сняла платок и продемонстрировала кровоточащую трубку, вставленную в шею. Чтобы еще больше впечатлить обидчиков, героиня истории подергала за дренаж. «[Когда они увидели это], то скрылись ни говоря ни слова», — заключил автор.

Комментаторы похвалили героиню истории, сумевшую напугать грубых незнакомцев. Одна из пользовательниц также рассказала, что ей устанавливали такой же дренаж, и она пожалела, что процедура пришлась не на Хэллоуин.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как проучила коллегу, воровашевшего ее еду. Она выразила уверенность в том, что после проделанного никто больше не захочет красть ее перекусы.