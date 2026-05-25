Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:29, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Издевки над женщиной в платке закончились для уличных хулиганов бегством в ужасе

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Physics_joe / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit c ником Trick-Ladder из США рассказал о своей знакомой, которая необычным образом проучила прохожих, задиравших ее из-за платка на голове. По словам автора поста, после ее действия обидчики быстро скрылись.

По словам рассказчика, инцидент произошел сразу после того, как женщина сделала операцию, после которой ей установили дренажную трубку в шею. Ношение этой конструкции не приносило героине истории дискомфорта, однако сам вид трубки, по которой стекала кровь, был пугающим и отвратительным, подчеркнул автор публикации.

Когда героиня истории решила выйти в магазин, то покрыла голову и шею платком, чтобы скрыть послеоперационную трубку. Из-за этой особенности внешнего вида несколько прохожих приняли ее за мигрантку из мусульманской страны. «К ней пристала группа идиотов. Они называли ее "тюрбаноголовой" и заявили, что террористкам вроде нее лучше убраться из США», — добавил автор.

Материалы по теме:
«Убивать американцев — долг мусульманина» Почему США не смогли разгромить «Аль-Каиду» и на что она способна сегодня?
«Убивать американцев — долг мусульманина»Почему США не смогли разгромить «Аль-Каиду» и на что она способна сегодня?
1 августа 2023
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
Миллионы мигрантов штурмуют границу США. Как они поссорили Байдена со штатом Техас и помешали ему поддержать Украину
Миллионы мигрантов штурмуют границу США.Как они поссорили Байдена со штатом Техас и помешали ему поддержать Украину
30 января 2024

Услышав грубые комментарии в свой адрес, женщина сняла платок и продемонстрировала кровоточащую трубку, вставленную в шею. Чтобы еще больше впечатлить обидчиков, героиня истории подергала за дренаж. «[Когда они увидели это], то скрылись ни говоря ни слова», — заключил автор.

Комментаторы похвалили героиню истории, сумевшую напугать грубых незнакомцев. Одна из пользовательниц также рассказала, что ей устанавливали такой же дренаж, и она пожалела, что процедура пришлась не на Хэллоуин.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как проучила коллегу, воровашевшего ее еду. Она выразила уверенность в том, что после проделанного никто больше не захочет красть ее перекусы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    ВСУ атаковали сажавшую картошку россиянку

    Издевки над женщиной в платке закончились для уличных хулиганов бегством в ужасе

    В России назвали истинного «адресата» удара возмездия по Украине

    Бывший премьер России высказался о судьбе Зеленского

    Домовладелец тайно занялся сексом на диване арендатора и съел его продукты

    Найден эффективный способ защиты глаз от сухости

    В Финляндии раскрыли неприятный факт о президенте страны

    Почти 4000 дронов ВСУ за неделю сбили над Россией

    В Италии признали важный факт об ударе Украины по ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok