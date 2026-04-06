Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

Пользовательница Reddit с ником No-Relationship6242 рассказала о жестокой мести воришке чужой еды. По словам девушки, проучить похитителя обедов ей помогли насекомые.

Не так давно автор стала стажером-лаборантом, и вскоре у нее начала пропадать пища. «Я работаю здесь 12 дней, и с третьего из них еда начала пропадать из сумок вместе с ланч-боксами. Поискав, мы обнаружили пустые коробки в мусорном ведре. На четвертый день я попыталась спрятать свою сумку под чьей-то чужой, и это сработало в тот день, но, к сожалению, потом все повторилось. Затем я попробовала откусить кусочек еды с обоих концов, но вора это не остановило — он отрезал надкушенные части и выбросил в то же ведро», — написала девушка.

Тогда автор решила отомстить, воспользовавшись своей любовью к рептилиям, благодаря которой у нее дома много специфической еды для них — в основном, это насекомые. Очередным утром она проснулась пораньше и приготовила красивый и аппетитно выглядящий сэндвич. Внутрь она щедро насыпала смесь из сверчков, мучных и восковых червей, а также тараканов.

«Я пошла в лабораторию и поставила пакет с ланч-боксом на обычное место. Открыв его после работы, еды внутри я не обнаружила. Проверила мусорное ведро — и вот он, мой вкуснейший сэндвич, с одного конца которого виднелись измельченные части насекомых. Уверена, что больше к моей еде никто не притронется», — заключила она.

