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06:16, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Студентка отомстила воровавшей ее еду девушке с помощью популярного у россиян блюда

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником A_Nerds_Life рассказала, как элегантно отомстила соседке по общежитию и ее подругам, воровавшим у нее еду. Она солгала, что добавляет в еду ингредиент, показавшийся им отвратительным.

«Я уезжала навестить родителей, приготовив огромную порцию спагетти. Зная, конечно, что они наверняка все съедят. И вот я возвращаюсь в общежитие вечером, а эти три девушки — даже не мои соседки — стоят на кухне и едят мои спагетти; огромная миска почти пуста. Одна из них начала нахваливать мою еду и спросила, как я ее приготовила», — написала автор.

С каменным лицом она солгала, что добавляет во всю свою пищу при приготовлении «головной сыр». Но собеседница не знала, что это такое, поэтому девушке пришлось объяснить, что она имеет в виду мозг свиньи, который якобы кладет во всю приготовленную ею еду.

«Она мгновенно швырнула тарелку со спагетти в сторону и помчалась в туалет, на бегу расплескивая изо рта рвоту. Остальные тоже убежали прочь из общежития. Вот так я и покончила с этими воровками — больше никто и никогда не прикасался к оставленной мною пище. Более того, со мной даже никто из них не разговаривал», — заключила A_Nerds_Life.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора. Расплата была облечена в стихотворную форму.

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