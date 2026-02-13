Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5 процента и повысил прогноз по инфляции

В ходе заседания совета директоров в пятницу, 13 февраля, Банк России принял решение продолжить цикл снижения ключевой ставки, опустив ее до 15,5 процента. На этот раз оценка регулятором ситуации в экономике оказалась оптимистичнее, чем у большинства аналитиков, которые склонялись к сохранению ставки на уровне 16 процентов из-за неожиданно высокой инфляции в январе и феврале.

ЦБ объяснил резкий рост цен в январе аномалией в конце прошлого года

Однако, как говорится в пресс-релизе, в декабре 2025 года инфляция находилась на очень низком уровне. Это привело к ее замедлению по итогам года до 5,6 процента, что лучше октябрьского прогноза. В прошлом повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов начинало влиять на цены заранее, но теперь весь эффект пришелся на январь.

Если же оценить период с ноября по январь, включающий декабрьскую аномалию, то накопленный рост цен соответствует ожиданиям Банка России. Тем не менее регулятор в связи с таким переносом повысил прогноз по инфляции по итогам 2026 года до 4,5-5,5 процента, прибавив таким образом к предыдущим ожиданиям недобор по росту цен в 2025 году.

Отдельно в Центробанке указали, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста сокращается, а напряженность на рынке труда снижается.

Сигнал на дальнейшее снижение ставки

ЦБ уточнил прогноз по средней ставке в 2026 году с 13-15 процентов до 13,5-14,5 процента, что говорит об отсутствии новых негативных факторов. Дальнейшее снижение зависит от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, однако по состоянию на середину февраля в регуляторе считают, что после исчерпания влияния разовых факторов начала года инфляция возобновит снижение.

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец подчеркнула, что столь мягкого сигнала от Банка России рынок не видел с 2023 года, хотя сигнал все еще условный, так как привязан к инфляции. «Тем не менее это признак того, что близка разворотная точка, не за горами более существенные шаги смягчения ДКП. Мы ждали этого весной, а весна уже скоро», — указала она.

Тем не менее проинфляционные факторы по-прежнему преобладают над дезинфляционными, в том числе сохранение безработицы на историческом минимуме и превышение роста зарплат над ростом производительности труда. Затруднить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) могут и проблемы с федеральным бюджетом. Если его запланированные параметры будут пересмотрены в сторону повышения расходов, снижение ставки замедлится.

Рынок перешел к росту

Российский фондовый рынок позитивно отреагировал на неожиданно мягкое решение ЦБ. Индекс Мосбиржи прибавил более 20 пунктов, перейдя отметку в 2780 пунктов. Однако в целом реакция оказалась относительно сдержанной, поскольку ключевые параметры годового прогноза остались неизменными, в том числе речь идет о росте ВВП, импорте и экспорте.

Инвестиционный банкир Евгений Коган, ожидавший, что ставку сохранят на уровне 16 процентов, предположил, что далее в течение нескольких недель будут расти облигации, а ЦБ с учетом выбранной тональности в марте предпримет еще одно снижение ставки.

Что может остановить цикл смягчения ДКП

Несмотря на общий позитивный тон пресс-релиза, касающийся в целом движения по ожидаемой траектории, в нем хватает факторов, над которыми ЦБ не властен. Ухудшить ситуацию может замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий, в первую очередь из-за хаотичной политики президента США Дональда Трампа.

Для российского бюджета ударом может стать сохранение низких доходов от нефтяного экспорта, что связано с американскими санкциями и готовностью Индии уйти к альтернативным поставщикам. Обрушение нефтегазовых доходов может ударить по курсу рубля, что спровоцирует рост цен на импортные товары. Также значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, прогнозировать которую невозможно.