Экономика
14:18, 13 февраля 2026Экономика

Российский фондовый рынок отреагировал на снижение ключевой ставки

Индекс Мосбиржи вырос после решения ЦБ снизить ставку до 15,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок отреагировал ростом на решение Центробанка (ЦБ) РФ продолжить цикл снижения ключевой ставки, опустив показатель до 15,5 процента годовых. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту публикации пресс-релиза ЦБ о соответствующем решении индекс Мосбиржи снижался, находясь на уровне примерно 2756 пунктов, но уже в следующую минуту достиг 2773,93 пункта, а в дальнейшем превысил 2780. К моменту написания материала показатель рос на 0,53 процента, до 2780,19 пункта.

Банк России объяснил решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта тем, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились.

Как прогнозировал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, такой шаг регулятора поможет «заждавшемуся хороших новостей» российскому рынку завершить неделю на позитивной ноте.

