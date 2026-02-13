Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:46, 13 февраля 2026Экономика

Российский фондовый рынок снизился перед решением ЦБ по ключевой ставке

Аналитик Локтюхов: Снижение ключевой ставки ЦБ может помочь рынку акций вырасти
Дмитрий Воронин
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок начал снижаться после открытия основных торгов в пятницу, 13 февраля, за несколько часов до оглашения первого в этом году решения совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ по поводу ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи падал примерно на 0,6 процента, ниже 2750 пунктов, а к моменту написания материала его снижение скорректировалось до 0,27 процента, с показателем 2758,11 пункта.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, с комментарием которого ознакомилась «Лента.ру», вчерашняя динамика рынка, в целом сохранившаяся и в пятницу, связана с неуверенностью в позитивных сигналах от заседания ЦБ, а также с «очередной порцией противоречивых заявлений» в сфере геополитики.

В отличие от многих из тех, кто давал прогноз по поводу ставки, аналитик ожидает ее снижения на 0,5 процентного пункта, до 15,5 процента годовых, что, с его точки зрения, подтвердит приверженность регулятора «поступательному, пусть и постепенному, снижению ставок» и «поможет рынку акций, заждавшемуся хороших новостей, завершить неделю на позитивной ноте».

Банк России опубликует пресс-релиз по ключевой ставке в 13:30 13 февраля.

