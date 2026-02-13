Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 13 февраля 2026Экономика

России спрогнозировали проблемы с замещением поставок нефти в Индию

МЭА: Дальнейший рост экспорта нефти из России в Китай находится под вопросом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В январе 2026 года Китай помог России компенсировать резкое сокращение поставок нефти в Индию, однако дальнейший рост экспорта в этом направлении находится под большим вопросом. Об этом говорится в ежемесячном отчете, опубликованном на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

В начале года Китай стал главным рынком для «дополнительных баррелей» из России, отмечают эксперты. Азиатская страна нарастила морской импорт сырья из РФ до рекордных 1,7 миллиона баррелей в сутки. В частности, поставки сорта Urals достигли исторического максимума, увеличившись до 500 тысяч баррелей в день.

Подобная динамика помогла России частично компенсировать обрушение сырьевого экспорта в Индию, поясняют аналитики. Однако для дальнейшего роста поставок необходимо, чтобы Китай резко снизил закупки нефти у альтернативных продавцов. В противном случае КНР придется «складировать дополнительные объемы в запасы», поясняют в МЭА.

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

В январе Китай уже резко снизил импорт нефти из ближневосточных стран — на 630 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 5 миллиона. Решится ли КНР на еще большее сокращение — большой вопрос. Достойной альтернативы Китаю у России нет, сходятся во мнении эксперты. «КНР остается основным кандидатом на поглощение дополнительных российских поставок», — заключается в докладе.

На фоне ужесточения санкционного давления США единственным реальным вариантом для российских нефтяников сохранить покупателей в Индии и Китае остаются внушительные скидки. Но даже это не помогло РФ избежать обрушения экспорта сырья в первую страну. По итогам декабря 2025 года поставки российской нефти в Индию резко упали как в объеме, так и в деньгах. Если тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, предупреждают эксперты, финансировать продолжение боевых действий на Украине в прежних объемах Кремлю станет гораздо сложнее с учетом растущего дефицита федерального бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

    В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok